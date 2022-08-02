2 августа
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Происшествия

Арестовали вандала, устроившего потоп в храме Христа Спасителя

Хамовнический суд Москвы арестовал 40-летнего жителя Подмосковья Алексея Ратникова, устроившего потоп в храме Христа Спасителя.

Служба в храме Христа Спасителя.
Служба в храме Христа Спасителя.
kremlin.ru

«По ходатайству следствия суд избрал Ратникову меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 августа», — цитирует bfm.ru пресс-секретаря суда Анну Локтеву.

Ратникову предъявлено обвинение в по части 2 статьи 214 УК РФ («вандализм по мотивам религиозной ненависти»). Ему грозит до трех лет колонии.

У мужчины ранее возникали проблемы с законом, сообщает телеканал «Рен ТВ». Он был неоднократно судим, а также его отправляли на принудительное лечение.

Что произошло

По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел в ночь на 29 июля. 40-летний Алексей Ратников разбил окно цокольного этажа и залез в храм.

Там он прошел в подворье, размотал пожарные рукава и открыл воду. В результате в храме затопило коридоры двух этажей, администрацию фонда, подворье и малую библиотеку.

Ранее вандалы испортили сцену в парке «Изумрудный» в Барнауле.

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