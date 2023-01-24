24 января
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Происшествия

Арестован подозреваемый в массовом убийстве китайских сельхозработников

В американском городе Халф-Мун Бэй (штат Калифорния) семь человек убиты при стрельбе, сообщает NBC.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Жертвами преступника стали китайские сельхозработники. Это уже второе массовое убийство в Калифорнии за два дня.

Подозреваемый в стрельбе задержан. Им оказался 67-летний Жао Чан Ли, указывает «Коммерсантъ».

По словам полицейских, преступление идентично с массовым убийством во время празднования китайского Нового года. Тогда жертвами стали 11 человек, 10 получили ранения. Стрелявший — 72-летний Ху Кан Тран — совершил суицид.

Ранее смертельная массовая драка произошла в центре алтайской столицы.

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