Арестован подозреваемый в массовом убийстве китайских сельхозработников

В американском городе Халф-Мун Бэй (штат Калифорния) семь человек убиты при стрельбе, сообщает NBC .

Жертвами преступника стали китайские сельхозработники. Это уже второе массовое убийство в Калифорнии за два дня.

Подозреваемый в стрельбе задержан. Им оказался 67-летний Жао Чан Ли, указывает «Коммерсантъ».

По словам полицейских, преступление идентично с массовым убийством во время празднования китайского Нового года. Тогда жертвами стали 11 человек, 10 получили ранения. Стрелявший — 72-летний Ху Кан Тран — совершил суицид.

Ранее смертельная массовая драка произошла в центре алтайской столицы.