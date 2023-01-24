Арестован подозреваемый в массовом убийстве китайских сельхозработников

Жертвами преступника стали китайские сельхозработники. Это уже второе массовое убийство в Калифорнии за два дня.
Подозреваемый в стрельбе задержан. Им оказался 67-летний Жао Чан Ли, указывает «Коммерсантъ».
По словам полицейских, преступление идентично с массовым убийством во время празднования китайского Нового года. Тогда жертвами стали 11 человек, 10 получили ранения. Стрелявший — 72-летний Ху Кан Тран — совершил суицид.
Ранее смертельная массовая драка произошла в центре алтайской столицы.
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