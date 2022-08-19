19 августа
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Происшествия

Артиллерийский снаряд нашли при земляных работах в Алтайском крае

Опасную находку сделали строители на ул/ Партизанская в Новоалтайске, когда проводили земляные работs. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю.

В Новоалтайске нашли артиллерийский снаряд
В Новоалтайске нашли артиллерийский снаряд
Управление Росгвардии по Алтайскому краю

Прибывшие на место взрывотехник и кинолог группы разминирования ОМОН определили, что работники откопали артиллерийский снаряд. На его корпусе виднелись следы коррозии.

Чтобы не рисковать, проржавевший боеприпас вывезли на ведомственный военный полигон, где он и был уничтожен.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов не следует подходить к ним и пытаться их переместить. В таких случаях необходимо незамедлительно звонить в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что многодетного отца Ивана Захарова обвинили в семи эпизодах ложного сообщения о готовящемся теракте в Новосибирске.

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