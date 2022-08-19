Артиллерийский снаряд нашли при земляных работах в Алтайском крае

Прибывшие на место взрывотехник и кинолог группы разминирования ОМОН определили, что работники откопали артиллерийский снаряд. На его корпусе виднелись следы коррозии.
Чтобы не рисковать, проржавевший боеприпас вывезли на ведомственный военный полигон, где он и был уничтожен.
В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов не следует подходить к ним и пытаться их переместить. В таких случаях необходимо незамедлительно звонить в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что многодетного отца Ивана Захарова обвинили в семи эпизодах ложного сообщения о готовящемся теракте в Новосибирске.