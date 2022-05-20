В детском саду пятилетняя девочка нашла гранату

Женщина рассказала, что ребенок увидел боеприпас, который торчал из земли, во время прогулки по территории детского сада.
Девочка рассказала об этом родителям — они позвонили в сад.
Там им сообщили, что на территории учреждения проходили учения. В полиции доложили — боеприпас был «невзрывоопасным». И отказались возбуждать уголовное дело, пишет Lenta.ru.
Пятилетний ребенок после случившегося, по утверждению матери, чувствует себя подавленным.
Коллектив родителей планирует обратиться в прокуратуру с просьбой расследовать инцидент.
Ранее четырехлетний мальчик сбежал из детского сада и прошел несколько километров до «задержания».