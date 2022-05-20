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Происшествия

В детском саду пятилетняя девочка нашла гранату

В Воронеже в детском саду № 162 пятилетний ребенок нашел гранату времен Великой Отечественной войны, сообщила мама девочки, пишет «Газета.Ru».

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

Женщина рассказала, что ребенок увидел боеприпас, который торчал из земли, во время прогулки по территории детского сада.

Девочка рассказала об этом родителям — они позвонили в сад.

Там им сообщили, что на территории учреждения проходили учения. В полиции доложили — боеприпас был «невзрывоопасным». И отказались возбуждать уголовное дело, пишет Lenta.ru.

Пятилетний ребенок после случившегося, по утверждению матери, чувствует себя подавленным.

Коллектив родителей планирует обратиться в прокуратуру с просьбой расследовать инцидент.

Ранее четырехлетний мальчик сбежал из детского сада и прошел несколько километров до «задержания».

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