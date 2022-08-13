Посетителя сауны за угрозу ножом росгвардейцам оштрафовали на Алтае

Горно-Алтайский городской суд приговорил к штрафу местного жителя, который угрожал троим сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Инцидент произошел в феврале 2022 года в одной из городских саун. 40-летний мужчина отказался оплачивать оказанные услуги, в связи с чем персонал нажал тревожную кнопку.

Прибывшие по вызову трое сотрудников вневедомственной охраны потребовали, чтобы клиент проследовал с ними для оформления протокола, однако тот отказался выполнять их законные требования. Более того, мужчина достал нож и стал угрожать росгвардейцам убийством.

Впоследствии подсудимый признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Его действия расценили как угрозу применения насилия против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По решению суда, жителю Горно-Алтайска назначен штраф в размере 18 тыс/ рублей.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении главы райсовета депутатов Улаганского района Никиты Санина.

Его обвинили в растрате и превышении должностных полномочий. Следователи добавили, что во время расследования глава райсовета «вел себя агрессивно, высказал в адрес следователя угрозу убийством и оскорбил его», за что против него возбудили еще одно уголовное дело.