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Происшествия

Асфальт провалился под троллейбусом в сибирском городе

В Новосибирске асфальт провалился под колесами троллейбуса.

"Рогач" с пассажирами оказался в плену асфальта прямо на мосту через реку Тулу. Информация о пострадавших не поступала, указывает vn.ru.

Причем ремонт проходил на этом участке около года назад.

Ранее водитель попала в ловушку на дороге в центре Барнаула. Во время движения по пр.Ленина — через рельсы на ул.Северо-Западная — ее автомобиль сразу лишился двух колес.

Также повреждены диски Mercedes.

Водитель автомобиля с 22-летним стажем вызвала полицию после случившегося. Заодно и сфотографировала место, где случилось происшествие.

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