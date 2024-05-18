"Рогач" с пассажирами оказался в плену асфальта прямо на мосту через реку Тулу. Информация о пострадавших не поступала, указывает vn.ru.
Причем ремонт проходил на этом участке около года назад.
Ранее водитель попала в ловушку на дороге в центре Барнаула. Во время движения по пр.Ленина — через рельсы на ул.Северо-Западная — ее автомобиль сразу лишился двух колес.
Также повреждены диски Mercedes.
Водитель автомобиля с 22-летним стажем вызвала полицию после случившегося. Заодно и сфотографировала место, где случилось происшествие.
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