Автобус насмерть сбил бывшую «Мисс мира»

Инцидент произошел в Буэнос-Айресе в предыдущий четверг — 17 декабря.
«Бывшая „Мисс мира“ вышла из дома за покупками. В тот момент, когда переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, ее сбил автобус», — рассказало аргентинское издание.
Женщину доставили в больницу, где ввели в состояние искусственной комы, однако она скончалась спустя пять дней.
21-летняя Норма Компальо выиграла конкурс «Мисс Мира 1960», проходивший в Лондоне. Она стала первой аргентинкой, завоевавшей этот титул.
Ранее сообщали про украиночку с титулом «Мисс Львов», которой пришлось оправдываться из-за тайной поездки в Москву.