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Происшествия

Автобус насмерть сбил бывшую «Мисс мира»

Первая «Мисс мира» из Аргентины Норма Компальо погибла после наезда автобуса на пешеходном переходе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Nacion.

Норма Компальо, "Мисс мира" 1960 года.
Норма Компальо, "Мисс мира" 1960 года.
terraoko.com

Инцидент произошел в Буэнос-Айресе в предыдущий четверг — 17 декабря.

«Бывшая „Мисс мира“ вышла из дома за покупками. В тот момент, когда переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, ее сбил автобус», — рассказало аргентинское издание.

Женщину доставили в больницу, где ввели в состояние искусственной комы, однако она скончалась спустя пять дней.

21-летняя Норма Компальо выиграла конкурс «Мисс Мира 1960», проходивший в Лондоне. Она стала первой аргентинкой, завоевавшей этот титул.

Ранее сообщали про украиночку с титулом «Мисс Львов», которой пришлось оправдываться из-за тайной поездки в Москву.

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