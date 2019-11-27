Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане

Автобус, в котором находилось 39 российских туристов, перевернулся в Доминикане. Несколько россиян госпитализированы в тяжелом состоянии, их оперируют.

Как передает РИА Новости, автобус попал в ДТП по пути в аэропорт в Доминикане. По имеющимся данным, никто из россиян не погиб, у нескольких человек травмы разной степени тяжести.

Пострадавших госпитализируют, остальных размещают в гостиницах. По данным местного издания Listin Diario, семь россиян в тяжелом состоянии.

«Граждане, находящиеся в тяжёлом состоянии, отправлены вертолётами в медицинские центры столицы республики города Санто-Доминго, где им проводят неотложные хирургические операции», — уточнили в курирующем отношения с Доминиканой российском посольстве в Венесуэле.