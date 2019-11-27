Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 ноября -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане

Автобус, в котором находилось 39 российских туристов, перевернулся в Доминикане. Несколько россиян госпитализированы в тяжелом состоянии, их оперируют.

Врачи. Операция.
Врачи. Операция.
СС0

Как передает РИА Новости, автобус попал в ДТП по пути в аэропорт в Доминикане. По имеющимся данным, никто из россиян не погиб, у нескольких человек травмы разной степени тяжести.

Пострадавших госпитализируют, остальных размещают в гостиницах. По данным местного издания Listin Diario, семь россиян в тяжелом состоянии.

«Граждане, находящиеся в тяжёлом состоянии, отправлены вертолётами в медицинские центры столицы республики города Санто-Доминго, где им проводят неотложные хирургические операции», — уточнили в курирующем отношения с Доминиканой российском посольстве в Венесуэле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость