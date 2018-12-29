В Египте взорвали автобус с туристами

28 декабря в Каире — в районе пирамид Гизы — взорвали автобус с туристами. Дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших и погибших граждане России.

По информации очевидцев, неизвестные подорвали туристический автобус, уточняет ТАСС. Также, по словам свидетелей произошедшего, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие.

Подробности взрыва появились в Telegram-канале «Силовики». Авторы канала уточнили, что в автобусе находились туристы из Вьетнама. Также подтвердилась информация о погибших и раненых, количество которых сейчас уточняется. Другой Telegram-канал «Directorate 4» сообщил о двух погибших и 11 раненых. Отмечается, что трагедия случилась из-за взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), пишет ura.ru.

Египетские власти пока официально не комментировали инцидент.

По последним данным, в консульском отделе посольства России в Египте подтвердили, что россияне в результате теракта не пострадали. «Россиян не было в автобусе, который был подорван недалеко от пирамид Гизы», — сказали дипломаты.

Ранее российским туристам был закрыт въезд в Египет. На такие меры власти РФ пошли, чтобы обезопасить граждан от террористической угрозы. Эксперты из России до сих пор проверяют аэропорты страны, уточняет НСН. До этого в Египте разразился скандал после ликвидации 19 боевиков, причастных к нападению на христиан, напоминает RT.