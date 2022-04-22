Автобус сбил пешехода на Попова в Барнауле

ДТП произошло в районе пересечения ул. Попова и Балтийской. На место выезжали медики.
По словам прохожих, пострадавший жив, но получил перелом ноги.
Ранее в Барнауле таксист устроил массовое ДТП на парковке у ТРЦ Galaxy.
Вечером 22 апреля в Барнаул на ул. Попова пешеход попал под автобус, сообщили очевидцы в группе «В курсе 22».
ДТП произошло в районе пересечения ул. Попова и Балтийской. На место выезжали медики.
По словам прохожих, пострадавший жив, но получил перелом ноги.
Ранее в Барнауле таксист устроил массовое ДТП на парковке у ТРЦ Galaxy.
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