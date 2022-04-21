Автомобиль упал в реку, погибли трое подростков

Это произошло в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД.
В автомобиле находилось пять подростков. Двум удалось выбраться и выжить, трое не смогли покинуть тонущий салон авто.
Подросток, который выжил и находился за рулем автомобиля, сообщил, что взял машину у родного дяди, который был в отъезде.
20 апреля около в 22:30 в селе Султан-Янги-Юрт 17-летний подросток, не имеющий водительских прав, за рулем Mercedes Benz, не справился с управлением и съехал с дороги в канал Октябрьской революции.
В результате опрокидывания автомобиля трое пассажиров 16−17 лет скончались на месте происшествия, пишет Газета.Ru.
Водитель сообщил, что после намаза пошел со своим младшим братом и одноклассником покататься. Подростки сняли с машины номера. Водитель специально начал вилять машиной по дороге, в результате чего она перевернулась в реку.
«Каким-то образом я и мой друг, который сидел справа от меня, выбрались, остальные трое остались в машине», — рассказал очевидец ЧП.