21 апреля
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Происшествия

Автомобиль упал в реку, погибли трое подростков

Трое подростков погибли, когда автомобиль, где они находились опрокинулся в реку.

Река. Горная река. Поток.
Река. Горная река. Поток.
СС0

Это произошло в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В автомобиле находилось пять подростков. Двум удалось выбраться и выжить, трое не смогли покинуть тонущий салон авто.

Подросток, который выжил и находился за рулем автомобиля, сообщил, что взял машину у родного дяди, который был в отъезде.

20 апреля около в 22:30 в селе Султан-Янги-Юрт 17-летний подросток, не имеющий водительских прав, за рулем Mercedes Benz, не справился с управлением и съехал с дороги в канал Октябрьской революции.

В результате опрокидывания автомобиля трое пассажиров 16−17 лет скончались на месте происшествия, пишет Газета.Ru.

Водитель сообщил, что после намаза пошел со своим младшим братом и одноклассником покататься. Подростки сняли с машины номера. Водитель специально начал вилять машиной по дороге, в результате чего она перевернулась в реку.

«Каким-то образом я и мой друг, который сидел справа от меня, выбрались, остальные трое остались в машине», — рассказал очевидец ЧП.

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