Автомобиль в кювете, прицеп на дороге. Серьезная авария произошла на барнаульской трассе

Об этом сообщают очевидцы Barnaul 22.
«Один автомобиль в кювете, прицеп на дороге, движение затруднено», — говорится в сообщении.
Ранее в Алтайском крае произошли две аварии с двумя погибшими.
В Барнауле на Гоньбинском тракте около Казенной Заимки произошла серьезная авария.
Об этом сообщают очевидцы Barnaul 22.
«Один автомобиль в кювете, прицеп на дороге, движение затруднено», — говорится в сообщении.
Ранее в Алтайском крае произошли две аварии с двумя погибшими.
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