Азартный сибиряк проиграл квартиру в карты и оставил целый дом без тепла

В Иркутске мужчина проиграл свою квартиру в карты и выехал из нее.

Соседи рассказали, что бывший собственник квартиры передал недвижимость неизвестным и съехал. А новые владельцы скрутили там радиаторы, пишет Lenta.ru.

На отсутствие тепла в управляющую компанию пожаловались 15 семей, проживающих в этом доме.

Однако попасть в квартиру и устранить причину замерзания коммунальщикам не удалось даже после удовлетворения соответствующего судебного иска.

Тогда судебные приставы вынесли постановление о вскрытии помещения. Аварию устранили.

Ранее сообщалось, что барнаульские сироты и инвалиды воюют с холодом и сыростью в новом доме. Проблемы начались ещё с началом отопительного сезона: батареи больше смахивали на бывшие в употреблении, новоселы замерзали. Сам застройщик тогда объяснял: он продал региональному жилищному управлению хорошие квартиры.