Банками с огурцами закидали автомобили россияне

Позже на один из автомобилей вместо заготовок сбросили гирю.
Полицейские сейчас вычисляют злоумышленников из высотки, указывает Газета.Ru.
Ранее запинала чужую машину пьяная россиянка. Жительница Саратова услышала, как у ее автомобиля Renaut Duster, припаркованного во дворе, сработала сигнализация. Выйдя на улицу, она увидела неизвестную, которая руками и ногами наносила мощные удары по машине.
А пьяный и мстительный барнаулец закидал камнями не тот автомобиль.
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