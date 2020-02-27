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Происшествия

Банкиры выявили новый вид мошенничества при помощи такси

Крупнейшие банки и Центробанк РФ выявили новый вид мошенничества в России.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

Он получил условное название «такси от банка», рассказал «Известиям» директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев, а также подтвердили представители ряда банков и ЦБ РФ.

Злоумышленники вынуждают жертву, у которой нет онлайн-банка, перевести деньги через банкомат и под видом новой услуги даже готовы отвезти на такси до АТМ, где можно осуществить операцию по переводу средств на якобы безопасный счет.

Такой сценарий направлен на пожилых одиноких людей, которым зачастую не с кем посоветоваться.

В банк уже обратились несколько клиентов с жалобами на звонки с номера, который начинался с «8 800», после чего с карты пытались списать несколько тысяч рублей.

«В заботе о клиентах мошенники ушли дальше банков — это повысило доверие жертвы. Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевел средства на счет злоумышленника», — отметил Голенищев.

Такси.
Такси.
unsplash.com

Сбербанк, Абсолют банк и «Ак Барс» также зафиксировали подобную схему обмана. В банке «Открытие» отметили, что затраты злоумышленников на трансфер по сравнению с «прибылью» минимальны, пишет bfm.ru.

В Центробанке сообщили, что сервис «такси от банка» лишь разновидность мошеннических схем, при которых злоумышленники обманным путем вынуждают человека совершить операцию по переводу денег через банкомат.

Ранее в Центробанке рассказали, сколько в среднем крадут телефонные мошенники за раз. Средняя сумма кражи телефонных мошенников составляет 10−15 тыс. рублей.

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