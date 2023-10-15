Барнаулец четыре года занимался сексом с собственной дочерью

В 11 лет девочка почувствовала сильную симпатию к своей однокласснице. Однако она поняла, что это странно и решила попросить совет у отца.
Мужчина все это выслушал и сказал дочери просто познакомиться с хорошим мальчиком, проявить инициативу.
Девочки это не помогло - ей все также хотелось быть с одноклассницей. Тогда она пошла и предложила отцу заняться с ней сексом, чтобы точно избавиться от влюбленности.
Горожанин не подумал, что просьба странная и четыре года изгонял нетрадиционные наклонности из дочери.
Недавно мать подала заявление в полицию и теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Дочь стоит на стороне папы и просит не наказывать его.
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