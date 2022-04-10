Барнаулец на BMW снес забор у бассейна «Обь» и скрылся в неизвестном направлении

Ночью 10 апреля в Барнаул водитель протаранил металлический забор около бассейна «Обь». Полиция сообщает, что барнаулец скрылся с места происшествия

Как установили сотрудники ГИБДД, около 04:30 по адресу Папанинцев, 96а водитель совершил наезд на препятствие. После ДТП водитель с места скрылся, пишет Инцидент Барнаул.

По предварительным данным, барнаулец был за рулем BMW Х6. За медицинской помощью после аварии минувшей ночью никто не обращался.

По словам очевидца, в автомобиле находились три человека. Не исключается, что водитель мог быть в нетрезвом состоянии.

Ранее в Барнауле водитель под воздействием наркотиков устроил ДТП — пострадавших, к счастью, не было.