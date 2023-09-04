Барнаулец "сходил в театр" за 12 тыс. рублей

В отдел полиции по Индустриальному району Барнаула поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные похитили с его банковского счёта 12 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю .

Потерпевший сообщил, что познакомился с девушкой в Интернете. Она предложила вместе сходить в театр и отправила ссылку, по которой можно было приобрести билеты. Мужчина оплатил их, но не получил.

В службе поддержки сайта ему ответили, что оформить возврат денег возможно только при условии, что баланс банковской карты будет эквивалентен возвращаемым средствам. Произошло ещё одно списание на 3 тыс. рублей, затем на 6 тыс. рублей.

Позже гражданин узнал, что представлений в летний период театр не проводит, а незнакомка перестала выходить на связь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с банковского счета».

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