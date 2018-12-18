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18 декабря
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Происшествия
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Барнаулец-водитель попался на уловки «работодателя и курьера»

Барнаулец разместил информацию о поиске работы на одном из сайтов. Вскоре на его телефон позвонил мужчина. представившийся работодателем, и сказал, что их фирме срочно требуется водитель.

Полиция. МВД.
Полиция. МВД.
Анна Зайкова

Также он сказал, что водителю потребуется униформа, которую необходимо приобрести. Вскоре потерпевшему позвонил другой мужчина, который представился курьером и сообщил, что везет костюм.

Мужчина при встрече отдал курьеру 4990 рублей, после чего позвонил работодателю, но тот перестал отвечать на звонки.

Поняв, что стал жертвой мошенников, барнаулец обратился в органы внутренних дел.

Сотрудники полиции еще раз напоминают быть внимательными при совершении различных сделок.

«Также не лишним будет проверить информацию с предложениями, поступающими от незнакомых лиц. И не сообщайте им данные своих банковских карт», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Барнаулу.

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