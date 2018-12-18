Барнаулец-водитель попался на уловки «работодателя и курьера»

Также он сказал, что водителю потребуется униформа, которую необходимо приобрести. Вскоре потерпевшему позвонил другой мужчина, который представился курьером и сообщил, что везет костюм.
Мужчина при встрече отдал курьеру 4990 рублей, после чего позвонил работодателю, но тот перестал отвечать на звонки.
Поняв, что стал жертвой мошенников, барнаулец обратился в органы внутренних дел.
Сотрудники полиции еще раз напоминают быть внимательными при совершении различных сделок.
«Также не лишним будет проверить информацию с предложениями, поступающими от незнакомых лиц. И не сообщайте им данные своих банковских карт», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Барнаулу.