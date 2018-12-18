Барнаулец-водитель попался на уловки «работодателя и курьера»

Барнаулец разместил информацию о поиске работы на одном из сайтов. Вскоре на его телефон позвонил мужчина. представившийся работодателем, и сказал, что их фирме срочно требуется водитель.

Также он сказал, что водителю потребуется униформа, которую необходимо приобрести. Вскоре потерпевшему позвонил другой мужчина, который представился курьером и сообщил, что везет костюм.

Мужчина при встрече отдал курьеру 4990 рублей, после чего позвонил работодателю, но тот перестал отвечать на звонки.

Поняв, что стал жертвой мошенников, барнаулец обратился в органы внутренних дел.

Сотрудники полиции еще раз напоминают быть внимательными при совершении различных сделок.