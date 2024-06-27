Барнаулец взламывал аккаунты на Госуслугах и оформлял кредиты

Такими делами барнаулец занимался с июля по октябрь прошлого года, сообщает "КП — Барнаул".

Доступ к аккаунтам он получал через номера телефонов, которые были привязаны к учетке, пользователи меняли сим-карты, но обновить данные в профиле забывали.

Тогда, когда мужчина получал номера телефонов, он взламывал Госуслуги и набирал кредиты на ни в чем не подозревающих людей, а деньги выводил себе.

Очередную попытку взятия кредита пресекли полицейские. Потерпевший написал заявление в полицию, вследствие чего на подозреваемого завели уголовное дело по части 1 статьи 272 УК.РФ.

Ранее сообщалось, что мошенница обманула друзей и семью и получила 54 миллиона.

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