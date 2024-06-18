Мошенники получают личные данные россиян из слитых медицинских баз

Пациенты жалуются, что им звонят на следующий день после обращения в поликлинику, сообщает Baza.

На слитые медицинские базы жалуются в основном пациенты московских больниц. Недавно женщина делала рентген. Врач сказал, что снимок должны были отправить на врачебную комиссию и нужно подождать. Тем же вечером ей позвонили якобы из поликлиники и сообщили, что результаты готовы, но нужно сказать номер СНИЛСа. Выяснилось, что женщине звонили мошенники.

Медики не знают, как данные попадают в руки к недоброжелателям.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана.

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