1 января
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Барнаульские пожарные спасли женщину из горящей квартиры утром 1 января

Пожарные спасли женщину из горящей квартиры утром 1 января в Барнауле. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Огонь. Пожар. Горит дом.
Огонь. Пожар. Горит дом.
СС0

Пожар произошел в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома на улице Попова.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. Горели мебель и личные вещи.

Пожарные спасли из огня травмированную женщину. Еще 15 человек, в том числе два ребенка, эвакуировались из подъезда самостоятельно.

Пожар тушили15 человек личного состава и три единицы пожарной техники.

Ранее утром 30 декабря в пос. Лесной Алтайского края горел дом. Пострадала женщина и собака сгорела заживо.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость