3 августа
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Происшествия

Барнаульцев шокировало разграбленное кладбище

Жительница Барнаула рассказала о многочисленных посягательствах на могильные ограды на Власихинском кладбище. Женщина рекомендует горожанам навестить могилы родных, чтобы проверить их сохранность.

Власихинское кладбище
Власихинское кладбище
Инцидент Барнаул

По словам женщины, факты ограбления она обнаружила 1 августа.

«Мы поехали навестить могилы родственников и столкнулись с очень неприятным фактом — на могилах спилена и частично вывезена оградка, нет 2 сторон из 4х. Спилены болгаркой двойные трубы и цепи. Вероятно, за оставшимися сторонами грабители планируют вернутся», — сообщила она в Инцидент Барнаул.

Такая же ситуация наблюдалась и на соседних участках.

Вандалы спиливали все: металлические цепи, трубы, украшения, фрагменты оград и памятников.

«Я сделала фотографии, сегодня обратилась в полицию. В администрации кладбища сказали писать заявление, ибо случай не первый, что ворованное сдается в окрестные пункты приема металла. Меня поражает отсутствие совести и у тех, кто воровал, и у тех, кто принимал очевидно кладбищенский металл», — возмущена горожанка.

Ранее неизвестные разгромили кладбище в Республике Алтай.

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