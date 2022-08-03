Барнаульцев шокировало разграбленное кладбище

Жительница Барнаула рассказала о многочисленных посягательствах на могильные ограды на Власихинском кладбище. Женщина рекомендует горожанам навестить могилы родных, чтобы проверить их сохранность.

По словам женщины, факты ограбления она обнаружила 1 августа.

«Мы поехали навестить могилы родственников и столкнулись с очень неприятным фактом — на могилах спилена и частично вывезена оградка, нет 2 сторон из 4х. Спилены болгаркой двойные трубы и цепи. Вероятно, за оставшимися сторонами грабители планируют вернутся», — сообщила она в Инцидент Барнаул.

Такая же ситуация наблюдалась и на соседних участках.

Вандалы спиливали все: металлические цепи, трубы, украшения, фрагменты оград и памятников.

«Я сделала фотографии, сегодня обратилась в полицию. В администрации кладбища сказали писать заявление, ибо случай не первый, что ворованное сдается в окрестные пункты приема металла. Меня поражает отсутствие совести и у тех, кто воровал, и у тех, кто принимал очевидно кладбищенский металл», — возмущена горожанка.

Ранее неизвестные разгромили кладбище в Республике Алтай.