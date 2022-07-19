Пьяные россияне увезли приятеля на кладбище и избили

Трое обвиняемых выпивали со своим другом, и в какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда мужчины предложили четвертому подвезти его до дома, посадили в машину, однако увезли не к месту жительства, а на кладбище.
Уже в салоне автомобиля россияне стали избивать приятеля. Приехав на кладбище, обвиняемые вытащили друга из салона и продолжили бить его ногами и руками.
После этого злоумышленники бросили пострадавшего и скрылись, пишет Газета.Ru.
Суд приговорил двоих россиян к 3 годам колонии строгого режима, а третьего обвиняемого к 2,5 года колонии общего режима.
Инцидент произошел в ночь на 13 января.
Ранее пьяный водитель на ходу выпрыгнул из машины, оставив женщину с младенцем.