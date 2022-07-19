19 июля
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Происшествия

Пьяные россияне увезли приятеля на кладбище и избили

В Тюменской области троих местных жителей признали виновными в умышленном причинении вреда здоровью своему приятелю, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале.

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

Трое обвиняемых выпивали со своим другом, и в какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда мужчины предложили четвертому подвезти его до дома, посадили в машину, однако увезли не к месту жительства, а на кладбище.

Уже в салоне автомобиля россияне стали избивать приятеля. Приехав на кладбище, обвиняемые вытащили друга из салона и продолжили бить его ногами и руками.

После этого злоумышленники бросили пострадавшего и скрылись, пишет Газета.Ru.

Суд приговорил двоих россиян к 3 годам колонии строгого режима, а третьего обвиняемого к 2,5 года колонии общего режима.

Инцидент произошел в ночь на 13 января.

Ранее пьяный водитель на ходу выпрыгнул из машины, оставив женщину с младенцем.

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