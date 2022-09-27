28 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Барнаульцы подрались в баре. Один из них скончался

17-летний барнаулец напал на посетителя бара, который в результате скончался в реанимации, сообщают в СК по Алтайскому краю.

Драка. Конфликт.
Драка. Конфликт.
CC0

По версии следствия, в июне поздним вечером обвиняемый отдыхал в баре, где распивал алкоголь.

Парень поссорился с 36-летним гостем заведения. Выйдя на улицу и снова встретившись с оппонентом, он ударил его кулаком по лицу.

Мужчина упал головой на асфальт. Через несколько часов потерпевший скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело направили в суд. Юноша свою вину признал частично.

Он рассказал следствию, что ударил потерпевшего первым, так как тот якобы угрожал нападением. Однако экспертиза эту версию не подтвердила.

Ранее российский школьник получил удар ножом на перемене.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость