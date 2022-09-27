Барнаульцы подрались в баре. Один из них скончался

17-летний барнаулец напал на посетителя бара, который в результате скончался в реанимации, сообщают в СК по Алтайскому краю.

По версии следствия, в июне поздним вечером обвиняемый отдыхал в баре, где распивал алкоголь.

Парень поссорился с 36-летним гостем заведения. Выйдя на улицу и снова встретившись с оппонентом, он ударил его кулаком по лицу.

Мужчина упал головой на асфальт. Через несколько часов потерпевший скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело направили в суд. Юноша свою вину признал частично.

Он рассказал следствию, что ударил потерпевшего первым, так как тот якобы угрожал нападением. Однако экспертиза эту версию не подтвердила.

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