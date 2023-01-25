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Происшествия

Бастрыкин заинтересовался ДТП со скорой под Новосибирском, в котором погибли четыре человека

О ходе проверки смертельной аварии, которая произошла 24 января на Северном объезде Новосибирска, потребовал доложить глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает НГС.

В ДТП под Новосибирском погибли четыре человека
В ДТП под Новосибирском погибли четыре человека
ГУ МВД по Новосибирской области

Напомним, в результате ДТП погибли 42-летний водитель Mitsubishi, его пассажир и два пассажира скорой помощи. Среди пострадавших еще два человека из легковушки и водитель УАЗа.

По информации Следственного комитета РФ, доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельств ДТП глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СКР по региону Антону Бадулину.

Ранее три молодых девушки после ДТП заживо сгорели в салоне автомобиля.

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