Бастрыкин заинтересовался ДТП со скорой под Новосибирском, в котором погибли четыре человека

Напомним, в результате ДТП погибли 42-летний водитель Mitsubishi, его пассажир и два пассажира скорой помощи. Среди пострадавших еще два человека из легковушки и водитель УАЗа.
По информации Следственного комитета РФ, доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельств ДТП глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СКР по региону Антону Бадулину.
Ранее три молодых девушки после ДТП заживо сгорели в салоне автомобиля.
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