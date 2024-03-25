25 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Baza: четыре лестницы были заблокированы во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Со слов очевидцев, на дверях с «Антипаникой» висели велосипедные замки, которые пострадавшие ломали руками, сообщает Baza.

Теракт в "Крокусе".
Теракт в "Крокусе".
SHOT

Были закрыты несколько пожарных лестниц, а также возникли проблемы с «Антипаникой», — системой, которая помогает открыть дверь одним нажатием.

Предварительно, выходы на кровлю, оборудованные ручками «Антипаника», не работали: на них висели велосипедные замки.

По словам очевидцев, не сработала и автоматизированная пожарная сигнализация. Она тоже могла бы спасти жизни тех, кто не нашел выход из горящего здания. Предварительно, некоторые двери подвала тоже были заблокированы.

Часть пострадавших смогла сломать только один замок и выйти со стороны северного холла.

Ранее россиянам показали, что осталось от «Крокус Сити Холла».

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость