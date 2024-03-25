Baza: четыре лестницы были заблокированы во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Со слов очевидцев, на дверях с «Антипаникой» висели велосипедные замки, которые пострадавшие ломали руками, сообщает Baza .

Были закрыты несколько пожарных лестниц, а также возникли проблемы с «Антипаникой», — системой, которая помогает открыть дверь одним нажатием.

Предварительно, выходы на кровлю, оборудованные ручками «Антипаника», не работали: на них висели велосипедные замки.

По словам очевидцев, не сработала и автоматизированная пожарная сигнализация. Она тоже могла бы спасти жизни тех, кто не нашел выход из горящего здания. Предварительно, некоторые двери подвала тоже были заблокированы.

Часть пострадавших смогла сломать только один замок и выйти со стороны северного холла.

Ранее россиянам показали, что осталось от «Крокус Сити Холла».

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