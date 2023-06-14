Бдительный мужчина донес на соседа с ребенком за игры с квадрокоптером

Москвич донес на 29-летнего соседа и его сына из-за игры с квадрокоптером, сообщает Telegram-канал Shot.

Первый в России студотряд операторов беспилотников.

Отец с сыном запускали дрон во дворе дома.

На место незамедлительно прибыл наряд полиции. И выяснилось, что дрон не представляет опасности — летает не больше пяти-семи минут в радиусе 100 метров.

Отец заявил — просто хотел развлечь ребенка. Проводится проверка.

Ранее после атаки дронов на столицу депутат Госдумы призвал соотечественников к внутренней мобилизации.

Народный избранник отметил - россияне живут в уже изменившемся мире, игнорировать реальность нельзя.

По его словам, мобилизация не только для военнообязанных. Это про пожарных, полицейских, офисных работников. Парламентарий считает, что каждый на своем месте должен делать максимум. И надо начать помогать фронту.