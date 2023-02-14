14 февраля
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Происшествия

«Бедные родственники» похитили 18-летнюю сибирячку и увезли в Самару

Уголовное дело о похищении человека в отношении четырех жителей Самары и одного новосибирца направлено в суд, сообщает «Интерфакс».

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Они обвиняются в вымогательстве, разбое, грабеже, похищении человека.

Что произошло

Мать потерпевшей со своим братом и другом семьи разработали план похищения дочери. Они решили вынудить девушку отказаться от доли в праве собственности на квартиру в Самаре.

Первая попытка похищения в 2021 году потерпела фиаско.

Тогда к «делу» подключили бабушку девушки и новосибирца.

На парковке Новосибирска они избили девушку, усадили в автомобиль и увезли в Самару. Там подельники несколько дней удерживали родственницу и требовали от нее передать долю квартиры в Самаре. Стоимость которой составляла не менее 1,5 млн рублей.

Побег

Но девушке удалось сбежать. Она вернулась в Новосибирск и рассказала все правоохранителям.

Арест

На данный момент все фигуранты заключены под стражу. Бабушка — под домашним арестом.

Ранее житель Алтайского края похитил 12-летнюю девочку и держал у себя в подполе и угрожал убить.

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