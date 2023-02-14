«Бедные родственники» похитили 18-летнюю сибирячку и увезли в Самару

Они обвиняются в вымогательстве, разбое, грабеже, похищении человека.
Что произошло
Мать потерпевшей со своим братом и другом семьи разработали план похищения дочери. Они решили вынудить девушку отказаться от доли в праве собственности на квартиру в Самаре.
Первая попытка похищения в 2021 году потерпела фиаско.
Тогда к «делу» подключили бабушку девушки и новосибирца.
На парковке Новосибирска они избили девушку, усадили в автомобиль и увезли в Самару. Там подельники несколько дней удерживали родственницу и требовали от нее передать долю квартиры в Самаре. Стоимость которой составляла не менее 1,5 млн рублей.
Побег
Но девушке удалось сбежать. Она вернулась в Новосибирск и рассказала все правоохранителям.
Арест
На данный момент все фигуранты заключены под стражу. Бабушка — под домашним арестом.
Ранее житель Алтайского края похитил 12-летнюю девочку и держал у себя в подполе и угрожал убить.