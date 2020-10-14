Бешеный кот расцарапал семью на Алтае. Надо делать уколы, но нет вакцины

В Алтайском крае женщина с дочерью несколько недель не могут получить вакцину от бешенства и уже чувствуют проблемы со здоровьем, но врачи лишь разводят руками, пишет « КП-Алтай ».

Взбесился кот 13 сентября, когда его принесли на осмотр к ветеринару. Думали, что питомец отравился и поэтому поставили капельницу.

«После капельницы в него будто бес вселился. Вообще ужас, что начал творить. До этого он был слаб и будто умирал, а тут начал скакать, и слюна начала выделяться. Мы поняли, что это бешенство», — рассказала хозяйка кота Анастасия.

Маленького и злобного хищника усыпили, а материал отправили в краевую ветлабораторию на исследование. 16 сентября бешенство подтвердили.

До этого, отмечает женщина, она вместе с 17-летней дочерью нянчилась с больным котом — слюни вытирали и не только.

Злой кот. reddit.com.

По словам Анастасии, в Первомайской ЦРБ изначально заявили, что вакцины нет, однако после все же перезвонили и сказали приехать. Правда, для лечения нужно поставить шесть уколов, а получила только два.

Дочери вводить препарат в принципе отказались, поскольку она якобы «не контактировала с животным тесно». Как оказалось, напрасно так думали.

«22 сентября у ребенка начались проблемы с давлением и поднялась температура. Врачи поставили диагноз ОРВИ и прописали антибиотики, но после двух недель состояние не улучшилось. Начались сильные головные боли», — рассказала Анастасия.

5 октября девочку положили в краевую детскую больницу. Через несколько дней согласились поставить вакцину, но предупредили, что препарата хватит лишь на три укола. В это же время у Анастасии появились аналогичные симптомы.

Злой кот. instagram.com/colonelmeowandfriends

Получить препарат не может и ветеринар, которая лечила кота. Она получила три дозы вместо пяти.

«ЦРБ разводит руками: ну, может быть, не помрете. В министерстве здравоохранения Алтайского края кормят завтраками, прекрасно понимая, что счет идет на часы. Самостоятельно закупить вакцину человек не может. Только юридическое лицо», — рассказала она.

В алтайском минздраве изданию подтвердили недостаток вакцины от бешенства, при этом сослались на производителя.

Однако сейчас, заверили в ведомстве, ситуацию разрешили: закупили 2500 тыс. доз — они уже на складе и поступают в медучреждения края.

Стоит отметить, что проблему с вакциной против бешенства обсуждали также в 2019 году. Женщину укусила бродячая собака, но необходимые шесть доз не смогли наскрести по сусекам.

Ранее сообщали, что Алтайский край оказался единственным регионом, куда до конца 2020 года не отправят вакцину от COVID-19. Позже в минздраве прояснили ситуацию с поставками.