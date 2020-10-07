Алтайский край оказался единственным регионом, куда до конца года не отправят вакцину от COVID-19

Алтайский край оказался единственным регионом в России, который не получит полноценную поставку вакцины от коронавируса до конца года, заметили журналисты ura.ru . Край якобы не оформил заявку вовремя.

До конца 2020 года в Алтайский край поступит 2005 комплектов вакцины, говорилось в сообщении регионального минздрава.

Позже главный инфекционист Валерий Шевченко на пресс-конференции заявил, что партия поступит в первом квартале 2021 года, но и это информация только предварительная.

Полноценных поставок до конца года не будет, и это делает регион «аутсайдером в гонке за реальные объемы вакцины», считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Пока остальные регионы получают дополнительный инструмент в борьбе с коронавирусом, Алтай становится единственным, кто останется без такой защиты» — добавил он.

Другой эксперт, эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что несмотря на то, что вакцина еще не прошла все испытания, регионы, которые получат ее позже, действительно в опасности.

В министерстве здравоохранения края altapress.ru сообщили, что в ближайшее время прояснят ситуацию с поставками.

Первая партия вакцины составила всего 42 дозы. Прививались только медики.