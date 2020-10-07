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Алтайский край оказался единственным регионом, куда до конца года не отправят вакцину от COVID-19

Алтайский край оказался единственным регионом в России, который не получит полноценную поставку вакцины от коронавируса до конца года, заметили журналисты ura.ru. Край якобы не оформил заявку вовремя.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com

До конца 2020 года в Алтайский край поступит 2005 комплектов вакцины, говорилось в сообщении регионального минздрава.

Позже главный инфекционист Валерий Шевченко на пресс-конференции заявил, что партия поступит в первом квартале 2021 года, но и это информация только предварительная.

Полноценных поставок до конца года не будет, и это делает регион «аутсайдером в гонке за реальные объемы вакцины», считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Пока остальные регионы получают дополнительный инструмент в борьбе с коронавирусом, Алтай становится единственным, кто останется без такой защиты» — добавил он.

Другой эксперт, эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что несмотря на то, что вакцина еще не прошла все испытания, регионы, которые получат ее позже, действительно в опасности.

В министерстве здравоохранения края altapress.ru сообщили, что в ближайшее время прояснят ситуацию с поставками.

Первая партия вакцины составила всего 42 дозы. Прививались только медики.

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