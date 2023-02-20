21 февраля
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Происшествия

Бывшая начальница обманула сотрудника на 4,5 млн рублей

Работник аптеки доверил свою банковскую карту руководителю. Оказалось, что за несколько лет она незаконно перевела себе 4,5 млн руб. Об этом сообщает группа «Mash Siberia» ВКонтакте.

Деньги. Криминал.
Деньги. Криминал.
pixabay.com.

Евгений устроился работать в аптеку в 2016 году. Он поддерживал хорошие отношения со своей начальницей, Еленой, поэтому доверил ей свою банковскую карту. В 2019 году Елена подала на банкротство.

Все переведенные за три года деньги руководитель потратила на личные нужды. Суд признал переводы недействительными и потребовал все вернуть.

Юрист Елены по банкротству угрожал Евгению, а также вымогал деньги. После обращения пострадавшего в полицию, правонарушителей задержали.

Ранее в Бийске продавец перевела всю выручку магазина мошеннику.

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