Бывшая начальница обманула сотрудника на 4,5 млн рублей

Евгений устроился работать в аптеку в 2016 году. Он поддерживал хорошие отношения со своей начальницей, Еленой, поэтому доверил ей свою банковскую карту. В 2019 году Елена подала на банкротство.
Все переведенные за три года деньги руководитель потратила на личные нужды. Суд признал переводы недействительными и потребовал все вернуть.
Юрист Елены по банкротству угрожал Евгению, а также вымогал деньги. После обращения пострадавшего в полицию, правонарушителей задержали.
Ранее в Бийске продавец перевела всю выручку магазина мошеннику.