Бывшего директора сибирского парка взяли под стражу за взятку

Напомним, на бывшего директора сибирского парка возбудили уголовное дело за подозрение в коррупции.
По результатам рассмотрения апелляционного представления суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 5 февраля 2023 года.
Постановление суда вступило в законную силу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.
Все обстоятельства, ход и результаты исследования поставлены на особый контроль прокуратуры.
Ранее стало известно, что на Алтае судят мужчину, четыре раза пытавшегося сбежать за границу от мобилизации.
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