21 декабря
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Происшествия

Бывшего директора сибирского парка взяли под стражу за взятку

Экс-директора традиционного места отдыха гаражан Татышев-парка, Сергея Васильева, суд в Красноярске отправил под арест. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд
Суд
СС0

Напомним, на бывшего директора сибирского парка возбудили уголовное дело за подозрение в коррупции.

По результатам рассмотрения апелляционного представления суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 5 февраля 2023 года.

Постановление суда вступило в законную силу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

Все обстоятельства, ход и результаты исследования поставлены на особый контроль прокуратуры.

Ранее стало известно, что на Алтае судят мужчину, четыре раза пытавшегося сбежать за границу от мобилизации.

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