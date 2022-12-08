На бывшего директора сибирского парка возбудили уголовное дело

В Красноярске на экс-директора традиционного места отдыха гаражан Татышев-парка, возбуждено уголовное дело за подозрение в коррупции, сообщает ГСУ СК по региону.

Как стало известно, летом этого года в период с марта 2021 по октябрь 2022 года руководитель парка Сергей Васильев получил взятку в размере 200 тыс. рублей от директора компании «Сибирский теплый дом».

Всего с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года между директором Татышев-парка и директором «Сибирского теплого дома» было заключено четыре договора. Общая сумма составила более 42 млн рублей.

Предшественник задержанного директора уже был осужден за коррупционные нарушения в мае. Тогда его приговорили к шести годам лишения свободы.

По словам руководителя главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Еремин, взятку получили за получение контракта на выполнение работ по монтажу, разработке и техническому обслуживанию светодиодной системы на новогодней елке.

В ведомстве также отмечают, что оперативную разработку Васильева вели более полугода. Сейчас подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Ранее стало известно, что в Барнауле бывшего вице-мэра приговорили к штрафу за взятку.