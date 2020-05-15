Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 мая 26°C

Бывшего главного инженера алтайского завода «Модест» обвиняют в крупной взятке

Следователи предъявили обвинение бывшему главному инженеру акционерного общества «Модест» в получении крупной взятки, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Речь идет о 560 тысячах рублей.

На производстве "Модеста".
На производстве "Модеста".
Анна Зайкова

По данным следствия, с декабря 2014 по февраль 2019 года главный инженер получил взятку через посредника от директора одной из компаний Барнаула.

Деньги предназначались для выбора именно этого ООО в качестве поставщика комплектующих к инженерному оборудованию для нужд «Модеста».

По данным altapress.ru, обвиняемый — Егор Головин, который был уволен по собственному желанию с занимаемой должности на предприятии 16 августа 2019 года.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Барнаулу.

Обвиняемого взяли под стражу. Продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

На производстве &quot;Модеста&quot;.
На производстве «Модеста».
Анна Зайкова

Взятки на «Модесте»

В 2019 году условный срок за взятки получила экс-гендиректор завода Антонида Устинова. С октября 2014 года по июнь 2018-го она получала множественные взятки от компании «Фармстекло», которая на протяжении многих лет поставляла на барнаульский завод бутылочки под детскую молочную продукцию.

Сумма «отката» составляла порядка 5−6% от товарооборота. Как установило следствие, за обозначенный период «Фармстекло» и подконтрольные ему фирмы поставили на «Модест» продукции на общую сумму 126 млн рублей.

Новый собственник

В феврале единственный на Алтае завод детского питания «Модест» обрел нового собственника. Им стал известный предприниматель, председатель совета директоров БМК Гарри Шония.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость