Бывшего главного инженера алтайского завода «Модест» обвиняют в крупной взятке

Следователи предъявили обвинение бывшему главному инженеру акционерного общества «Модест» в получении крупной взятки, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Речь идет о 560 тысячах рублей.

По данным следствия, с декабря 2014 по февраль 2019 года главный инженер получил взятку через посредника от директора одной из компаний Барнаула.

Деньги предназначались для выбора именно этого ООО в качестве поставщика комплектующих к инженерному оборудованию для нужд «Модеста».

По данным altapress.ru, обвиняемый — Егор Головин, который был уволен по собственному желанию с занимаемой должности на предприятии 16 августа 2019 года.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Барнаулу.

Обвиняемого взяли под стражу. Продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

Взятки на «Модесте»

В 2019 году условный срок за взятки получила экс-гендиректор завода Антонида Устинова. С октября 2014 года по июнь 2018-го она получала множественные взятки от компании «Фармстекло», которая на протяжении многих лет поставляла на барнаульский завод бутылочки под детскую молочную продукцию.

Сумма «отката» составляла порядка 5−6% от товарооборота. Как установило следствие, за обозначенный период «Фармстекло» и подконтрольные ему фирмы поставили на «Модест» продукции на общую сумму 126 млн рублей.

Новый собственник

В феврале единственный на Алтае завод детского питания «Модест» обрел нового собственника. Им стал известный предприниматель, председатель совета директоров БМК Гарри Шония.