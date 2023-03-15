Бывшего начальника локомотивного депо в Барнауле осудят за эксплуатацию сотрудников

С апреля по ноябрь 2022 года обвиняемый скрывал, что отсутствует на работе.
В то же время мужчина привлек двух сотрудников депо — машиниста и помощника машиниста — для ремонта и строительства на даче, которая принадлежит жене обвиняемого.
При этом бывший начальник создавал приказы о направлении этих работников в командировки, чтобы объяснить их отсутствие на рабочем месте, и они смогли получить соответствующую зарплату.
В результате этого двум работникам необоснованно выплатили сумму свыше 180 тыс. рублей.
Вину мужчина признал в полном объеме. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Барнауле курьеры популярной службы пожаловались на эксплуатацию труда.