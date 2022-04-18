Бывшего вице-президента российского банка и его семью нашли мертвыми у себя дома

Столичные следователи завели уголовное дело после обнаружения трех тел в квартире на Университетском проспекте, говорится в заявлении ведомства. По данным « Коммерсанта », речь идет о бывшем вице-президенте Газпромбанка 51-летнем Владиславе Аваеве, его жене и дочери.

Тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка с огнестрельными ранениями обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего. По приоритетной версии мужчина убил супругу и дочь, а затем свел счеты с жизнью сам.

Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Следствие склоняется к тому, что мотивы у трагедии бытовые. Дверь была заперта изнутри, а следов пребывания в доме посторонних не обнаружено, добавляет источник.

Ранее на съемной квартире в Сочи обнаружили мертвым рэпера из Хакасии Владимира Богданова, известного как RicoSun.