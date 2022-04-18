18 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Бывшего вице-президента российского банка и его семью нашли мертвыми у себя дома

Столичные следователи завели уголовное дело после обнаружения трех тел в квартире на Университетском проспекте, говорится в заявлении ведомства. По данным «Коммерсанта», речь идет о бывшем вице-президенте Газпромбанка 51-летнем Владиславе Аваеве, его жене и дочери.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка с огнестрельными ранениями обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего. По приоритетной версии мужчина убил супругу и дочь, а затем свел счеты с жизнью сам.

Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Следствие склоняется к тому, что мотивы у трагедии бытовые. Дверь была заперта изнутри, а следов пребывания в доме посторонних не обнаружено, добавляет источник.

Ранее на съемной квартире в Сочи обнаружили мертвым рэпера из Хакасии Владимира Богданова, известного как RicoSun.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость