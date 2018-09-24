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24 сентября
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Бывший владелец «Евросети» Чичваркин написал из Лондона про алтайские дела о репостах

Беглый российский бизнесмен Евгений Чичваркин написал в Instagram про Даниила Маркина, одного из обвиняемых за репосты барнаульцев. Бывший владельц «Евросети» назвал действия Даниила «оружием героя», снабдив свой пост соответствующим хештэгом.

Евгений Чичваркин.
Евгений Чичваркин.
www.instagram.com/tot_samy_chichvarkin

Евгений Чичваркин,
эмигрант:

— 19-летнего Даниила Маркина обвиняют в экстремизме за сохраненные во «ВКонтакте» мемы на тему религии. В качестве доказательства в материалах уголовного дела — картинка с персонажем «Игры престолов» Джоном Сноу с нибмом над головой.

В июле 2017 к парню домой вломились оперативники и провели обыск. Затем отвезли в центр по борьбе с экстремизмом: «Они сказали, что я сам себе жизнь сломал, работать больше никуда не возьмут, еще сяду возможно, всё на меня есть и не отвертеться. Сказали, на все соглашаться. Это они мне добрый совет такой дали. Как оказалось, так делать было категорически нельзя». Следствие идет до сих пор.

Даниил учится в Алтайском краевом колледже культуры и искусств на оператора и ожидает приговора по части 1 статьи 282 УК РФ.

Даниила Маркину судят за сохранение нескольких мемов на странице «ВКонтакте», в том числе картинки с героем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, над головой которого нарисован нимб. Подпись на изображении гласит: «Джон Сноу воскрес! Воистину воскрес!».

Всего в деле Маркина фигурируют 30 свидетелей и понятых. Судебное следствие приостановили на время проведения экспертизы — до 15 октября. Также парню назначили судебную психологическую экспертизу.

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