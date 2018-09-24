Бывший владелец «Евросети» Чичваркин написал из Лондона про алтайские дела о репостах

— 19-летнего Даниила Маркина обвиняют в экстремизме за сохраненные во «ВКонтакте» мемы на тему религии. В качестве доказательства в материалах уголовного дела — картинка с персонажем «Игры престолов» Джоном Сноу с нибмом над головой.

В июле 2017 к парню домой вломились оперативники и провели обыск. Затем отвезли в центр по борьбе с экстремизмом: «Они сказали, что я сам себе жизнь сломал, работать больше никуда не возьмут, еще сяду возможно, всё на меня есть и не отвертеться. Сказали, на все соглашаться. Это они мне добрый совет такой дали. Как оказалось, так делать было категорически нельзя». Следствие идет до сих пор.

Даниил учится в Алтайском краевом колледже культуры и искусств на оператора и ожидает приговора по части 1 статьи 282 УК РФ.