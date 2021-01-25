Бийчанин поджег дом с двумя детьми и наблюдал за пожарищем из соседнего здания

Согласно версии правоохранителей, днем 18 октября прошлого года обвиняемый повстречал на одной из улиц города свою сожительницу, которая пошла за лекарствами для заболевших детей.
«Услышав, что их трехлетний сын и 11-летняя дочь сожительницы находятся одни, мужчина пришел к дому, пытаясь проникнуть внутрь, однако ему это не удалось. Достоверно зная, что дверь заперта снаружи, он нашел емкость с горючей легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею деревянные конструкции дома, после чего поджог. Убедившись, что огонь распространился по строению, он наблюдал за происходящим в помещении рядом расположенного нежилого строения», — уточняют в СКР.
Довести свой умысел до конца злоумышленник не смог, поскольку пожар заметил местный житель, проезжавший мимо. Ему удалось спасти детей.
Кроме того, из-за поджога хозяйка дома понесла серьезный ущерб на сумму более 70 тысяч рублей.
Свою вину злоумышленник признал частично, заявив, что был пьян и не собирался убивать детей, а лишь хотел их напугать.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.