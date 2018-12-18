Бийчанина будут судить за «минирование» Большого театра в Москве

Инцидент произошел 12 октября 2017 года. Бийчанин выпил у себя в квартире и решил похулиганить. Он нашел в интернете номер телефона Большого театра в Москве и позвонил туда. Во время разговора с сотрудником театра мужчина сказал, что в здании заложена бомба.
Во время расследования провели фоноскопическую и лингвистическую судебные экспертизы. По их результатам установили, что голос звонившего принадлежит подозреваемому.
Мужчину признали вменяемым. Меру наказания для него определит суд при рассмотрении дела.
Напомним, недавно в Барнауле мужчина угрожал взорвать вокзал и просил соединить его с Путиным.