Бийского гаишника осудили за крупную взятку с перевозчиков металла

Инспектора ГИБДД из Бийска суд признал виновным в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба краевого следкома. Он пытался обогатится за счет камазистов, у которых не было нужной категории в правах.

15 мая 2018 года дежурный инспектор ДПС остановил два КамАЗа с прицепами, груженными ломом черного металла. Выяснилось, что в правах обоих водителей отсутствовала нужная категория. За непривлечение к ответственности он предложил им заплатить 30 тыс. рублей. Через несколько дней полицейский получил половину — ее перевели на банковскую карту знакомого.

Суд вынес решение — 3 года лишения свободы условно с лишением права занимать должности представителя власти в государственных органах сроком на два года.