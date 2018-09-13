Читайте нас в соцсетях
14 сентября
Новости
Вся лента
Происшествия
81

Бийского гаишника осудили за крупную взятку с перевозчиков металла

Инспектора ГИБДД из Бийска суд признал виновным в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба краевого следкома. Он пытался обогатится за счет камазистов, у которых не было нужной категории в правах.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

15 мая 2018 года дежурный инспектор ДПС остановил два КамАЗа с прицепами, груженными ломом черного металла. Выяснилось, что в правах обоих водителей отсутствовала нужная категория. За непривлечение к ответственности он предложил им заплатить 30 тыс. рублей. Через несколько дней полицейский получил половину — ее перевели на банковскую карту знакомого.

Суд вынес решение — 3 года лишения свободы условно с лишением права занимать должности представителя власти в государственных органах сроком на два года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка