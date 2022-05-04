Блогер разбил свой самолет, чтобы набрать больше просмотров

Но недавнее расследование показало — блогер создал аварию специально.
В итоге его лишили пилотной лицензии, сообщает CNN.
На видео у самолета отказывает двигатель во время полета над горами, в результате чего блогер покидает свой аппарат с парашютом, пока сам самолет разбивается.
Однако недавно Федеральная Авиационная Администрация (ФАА) на основе анализа видео пришла к выводу, что он подстроил эту аварию и лишила его летной лицензии, пишет «Интерфакс».
Между тем популярного российского блогера закидали булыжниками и задержали в Египте.