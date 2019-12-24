«Боевой самолет Путина» пятого поколения разбился во время испытаний

Новейший истребитель пятого поколения Су-57 упал во время прохождения заводских испытаний под Хабаровском.

Летчику удалось катапультироваться до столкновения с землей, его нашли в тайге, сообщает ТАСС. И доставят вертолетом на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре. Предварительно, пилот не пострадал.

Причины произошедшего выясняются, пишет News.ru.

Самолет-невидимка?

Су-57 (до августа 2017 года самолет был известен под заводским индексом Т-50) — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий стелс.

ВВС Индии в 2012 году планировали закупать Су-57 по цене 100 млн долларов за самолет.

Однако уже в апреле 2018 года ВВС Индии вышли из проекта из-за значительных задержек в разработке машины, увеличении стоимости и больших сомнений в технологических возможностях самолета, в частности по ключевому для истребителя пятого поколения параметру — малозаметности (технология стелс).

Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения. ru.wikipedia.org

Впервые истребитель Су-57 поднялся в воздух в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре.

В СМИ Су-57 часто называют «боевыми самолетами Путина».

Сопровождение

Ранее сообщалось, что самолет президента России Владимира Путина на подлете к Ахтубинску сопровождало звено истребителей Су-57.

Шесть новейших истребителей поднялись в воздух с аэродрома Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова, чтобы встретить борт № 1.