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Происшествия

Более 500 человек умерли во время паломничества в Мекку

В Саудовской Аравии во время хаджа из-за жаркой погоды умерли не менее 550 паломников, сообщает РИА Новости.

Минимум 323 погибших — египтяне. Также погибли по меньшей мере 60 иорданцев.

Число погибших из Египта увеличилось из-за большого количества незарегистрированных египетских паломников. Это привело к коллапсу в работе служб: паломники долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров.

В 2024 году хадж начался в минувшую пятницу и продлится до среды. В первый день метеорологическая служба Саудовской Аравии зафиксировала 52 градуса жары в большой мечети города. Также в воскресенье 2764 паломника пострадали от тепловых ударов

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