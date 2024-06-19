Более 500 человек умерли во время паломничества в Мекку

Минимум 323 погибших — египтяне. Также погибли по меньшей мере 60 иорданцев.
Число погибших из Египта увеличилось из-за большого количества незарегистрированных египетских паломников. Это привело к коллапсу в работе служб: паломники долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров.
В 2024 году хадж начался в минувшую пятницу и продлится до среды. В первый день метеорологическая служба Саудовской Аравии зафиксировала 52 градуса жары в большой мечети города. Также в воскресенье 2764 паломника пострадали от тепловых ударов
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