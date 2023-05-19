19 мая
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Происшествия

Больную собаку забили камнями, потому что ее не удалось усыпить

Мужчина в Новосибирске камнями добил больную собаку, которую не удалось усыпить, пишет "КП-Новосибирск".

Собака. Лапы.
Собака. Лапы.
СС0

В октябре 2022 две девочки 11 и 14 лет играли на улице и услышали страшный собачий визг. Побежали на шум и увидели мужчину, который бил животное камнями.

"Тут же побежали в местную ветклинику, чтобы попросить о помощи. Когда вернулись, мужчины уже не было. Собаку вытащили из оврага, принесли в больницу", – рассказала зоозащитница Анна Никитина.

В ветклинике собаку узнали. Оказалось, что животное ранее там обследовали и выявили саркому кости передних лап.

Хозяйка собаки отдала ее на усыпление подпольным ветеринарам. У тех не получилось выполнить процедуру и они взялись за камни.

Бедное животное не удалось спасти. У собаки были полностью разбита морда и много оскольчатых переломов.

На мужчину заявили в полицию. Он признался в содеянном. Однако уголовное дело не возбудили.

Зоозащитники продолжают бороться и намерены писать писать жалобы в Генпрокуратуру и МВД РФ.

Ранее ужасающими случаями издевательств над животными поделились в новоалтайском приюте.

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