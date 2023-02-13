Бот в помощь: о новой схеме мошенничества рассказали эксперты

Запись на подачу документов для получения в том числе шенгенских виз осложнилась в ряде визовых центров из-за мошенников, пишет «Коммерсантъ».

Они при помощи ботов автоматической записи перехватывают свободные слоты в визовых центрах.

Забронированные ботами окна записи после этого продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений. Впоследствии компании-посредники предлагают на коммерческой основе оплачивать эту запись. <Стоимость такого слота составляет от 4 тыс. до 7,5 тыс. рублей.>

Проблема с записью на этом фоне актуальна для визовых центров стран Европы в Москве, указывает bfm.ru.

При этом использование таких ботов не считается нелегальным, эта область не регулируется законом.

Сами консульства пока не могут справиться с посредниками. В итоге боты создают дополнительные задержки в получении виз для граждан, которые решили делать это без посредников.

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