31 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Брат Натали озвучил последнюю просьбу покойного мужа певицы

Родной брат певицы Натали Антон Миняев организовал похороны ее мужа Александра Рудина. Специально для СМИ он озвучил последнее желание покойного. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Наталья и Александр Рудины
Наталья и Александр Рудины
Социальные сети Натали

Александра Рудина похоронили в родном Дзержинске. На похоронах присутствовали близкие и родные люди покойного. В том числе певица Натали с тремя сыновьями.

Источник "МК" сообщает, что организацией похорон занимался родной брат Натальи Антон Миняев.

На вопрос СМИ, продолжит ли Натали заниматься творчеством, Миняев отвечает утвердительно.

"Наташа ездила на гастроли, ездит и будет ездить. Грубо говоря, это было одним из завещаний Саши. Он просил, чтобы Наташа ни в коем случае не оставляла творчество.​ Об этом мне сказала сама сестра", - заявил Миняев.

В ближайшее время артистка планирует вернуться в Москву.

Напоминаем. что 30 июля скончался Александр Рудин. Артистка сообщила ТАСС, что причиной смерти стали осложнения после ковида. При этом некоторые СМИ начали распространять информацию о том, что Александр Рудин покончил с собой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость