Бродячая собака бегает возле барнаульской школы и не дает людям пройти

Бродячую собаку заметили возле школы № 31.
В 8:00 утра женщина провожала старшую дочь в школу. С ней также были младший ребенок и коляска.
Внезапно к ним навстречу выбежала бродячая собака. Она увязалась за читательницей с детьми и не давала им пройти.
«Очень страшно за детей, — делится переживаниями женщина. — Ее нужно поймать и поместить в приют для бездомных животных», — рассказала она.
Читательница просит принять меры.
Ранее барнаульцы уже жаловались на злых собак, нападающих на людей. По словам очевидца, животные кидались на детей, в том числе школьников.