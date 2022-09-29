Бродячая собака бегает возле барнаульской школы и не дает людям пройти

Бродячая собака бегает вокруг школы в Барнауле и не дает людям пройти, рассказала читательница altapress.ru.

Бродячую собаку заметили возле школы № 31.

В 8:00 утра женщина провожала старшую дочь в школу. С ней также были младший ребенок и коляска.

Внезапно к ним навстречу выбежала бродячая собака. Она увязалась за читательницей с детьми и не давала им пройти.

«Очень страшно за детей, — делится переживаниями женщина. — Ее нужно поймать и поместить в приют для бездомных животных», — рассказала она.

Читательница просит принять меры.

Ранее барнаульцы уже жаловались на злых собак, нападающих на людей. По словам очевидца, животные кидались на детей, в том числе школьников.