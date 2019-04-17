Будет лучше, чем до пожара: власти рассказали, как помогут погорельцам в Алтайском крае

Глава Шелаболихинского района Александр Тарасенко рассказал, что в селе Новообинцево после пожара 13 апреля жилья лишились 12 человек. Сейчас местные власти пытаются создать все условия для нормальной жизни погорельцев. Об этом он по видеосвязи доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко на заседании КЧС 17 апреля.

По словам Тарасенко, в день пожара у села дежурили два пожарных расчета, но пал («полоса огня») был слишком широким и справиться с ним не получилось. Во второй половине дня огонь подошел к домам.

Александр Тарасенко,

глава Шелаболихинского района:

Уничтожено шесть домов, в которых проживали 12 человек: многодетная семья из шестерых человек (из которых четверо детей), неполная семья — мать с ребенком, трое взрослых и один мужчина одиночка. До конца недели всем без исключения будут созданы условия лучше, чем у них были.

Глава уверяет, что работа идет и по поиску жилых площадей, и в части оказания материальной помощи, сбора необходимых вещей.

На данный момент детей с матерями разместили в детском отделении ЦРБ.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Случай вопиющий в Шелаболихинском районе. Как бы банально это ни звучало — дома у людей гореть не должны. Четыре жилых дома — это ЧП для Алтайского края.

Глава региона поручил своему заместителю по ЧС Игорю Степаненко взять на контроль ситуацию в Новообинцево.

Напомним, пожар там произошел 13 апреля. С огнем боролись 11 человек, использовали 4 автоцистерны. Площадь пожара составила 240 квадратных метров. Сельхозпал подобрался к жилым домам.

В тот же день огонь с полей перекинулся на дома в барнаульском поселке Лесной. Жилье серьезно пострадало.

Ранее губернатор предупредил, что за бездействие ответственных за пожарную безопасность может обернуться не только административным наказанием, но и соответствующим кадровым решением.