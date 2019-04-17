Будет лучше, чем до пожара: власти рассказали, как помогут погорельцам в Алтайском крае

По словам Тарасенко, в день пожара у села дежурили два пожарных расчета, но пал («полоса огня») был слишком широким и справиться с ним не получилось. Во второй половине дня огонь подошел к домам.
Александр Тарасенко,
глава Шелаболихинского района:
Уничтожено шесть домов, в которых проживали 12 человек: многодетная семья из шестерых человек (из которых четверо детей), неполная семья — мать с ребенком, трое взрослых и один мужчина одиночка. До конца недели всем без исключения будут созданы условия лучше, чем у них были.
Глава уверяет, что работа идет и по поиску жилых площадей, и в части оказания материальной помощи, сбора необходимых вещей.
На данный момент детей с матерями разместили в детском отделении ЦРБ.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Случай вопиющий в Шелаболихинском районе. Как бы банально это ни звучало — дома у людей гореть не должны. Четыре жилых дома — это ЧП для Алтайского края.
Глава региона поручил своему заместителю по ЧС Игорю Степаненко взять на контроль ситуацию в Новообинцево.
Напомним, пожар там произошел 13 апреля. С огнем боролись 11 человек, использовали 4 автоцистерны. Площадь пожара составила 240 квадратных метров. Сельхозпал подобрался к жилым домам.
В тот же день огонь с полей перекинулся на дома в барнаульском поселке Лесной. Жилье серьезно пострадало.
Ранее губернатор предупредил, что за бездействие ответственных за пожарную безопасность может обернуться не только административным наказанием, но и соответствующим кадровым решением.