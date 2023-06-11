Бушевавшая огненная стихия на Алтае погубила птиц и диких зверей

Три дня бушевал природный пожар в Ракитовском заказнике Егорьевского района Алтайского края. ЧП случилось после грозы.

На данный момент пожар потушен.

В течение пяти дней подсчитают ущерб, нанесенный огненной стихией, сообщают "Вести Алтай". Местные жители сообщили о гибели диких животных и птиц, которые утонули в озере, спасаясь от лесного пожара.

От огня пострадало уже 5200 гектаров леса. В районе действует режим ЧС. В тушении пожара задействовали самолеты-амфибии Бе-200 — они с воздуха сливали воду на наиболее опасные участки. Вода - из Гилевского водохранилища. Увеличению площади пожара способствовали шквалистый ветер и аномальная температура воздуха.

На помощь прибыла десантников-парашютистов из Республики Алтай.

Что произошло

Пожар начался 7 июня в 32 квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества. Возгорание произошло из-за сухой грозы.

Из-за огня, который распространился на площади 4,2 тыс. гектаров, перекрыли один участок дороги в регионе. Позже пламя распространилось более чем на 5 тыс. гектаров.

Кроме того, в соцсетях писали об эвакуации соседних населенных пунктов и о введении режим ЧС в Егорьевском районе.

Дым от лесного пожара затянул весь Егорьевский район и Рубцовск.

Ранее крупный лесной пожар вспыхнул на границе Алтайского края и Казахстана.